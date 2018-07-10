İstanbul’daki toplu taşımada ‘belediye tarifesi’: Bayramda yüzde 50 indirimli, 15 Temmuz’da ücretsiz

Darbe girişiminin yıldönümü 15 Temmuz’da İstanbul’da tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz. Bayram tatilinde ise yüzde 50 indirimli.
25 Ekim 2016 tarihli kanunla darbe girişiminin yıldönümü ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak anılıyor. Gün içinde İstanbul’un çeşitli noktalarında anma etkinlikleri düzenlenecek.
15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 06.00 arasında İstanbul’daki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İstanbul’da uzun yıllardır, dini bayramlarda ve okulların açıldığı ilk üç günde ulaşım, önceki yıllardaki ‘ücretsiz tarife’nin aksine yüzde 50 indirimli.
Kurban Bayramı bu yıl 21-24 Ağustos tarihlerinde.