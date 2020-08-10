İstanbul’daki otobüs kazasında ilk rapor: Şoför yanlış manevra yapmış

İstanbul’da Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin ilk inceleme raporu hazırlandı.

Fotoğraf AA

Karabük-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, 9 Ağustos sabahında Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyeri aşarak yoldan çıkmış, üst geçide çarpmıştı. Kazada beş kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Yolculardan bazıları, şoförün uyukladığını öne sürmüştü.

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Kaza sonrası hazırlanan ilk raporda, Karabük’ten yolan çıkan aracın Bolu’da sürücü değiştirdiği, ikinci şoförün Gebze’de otobüsten ayrıldığı, daha sonra kazayı yapan şoför Doğan Duygulu’nun direksiyon başına geçtiği kaydedildi.

Manevra hatası var

Raporda, Duygulu’nun doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.

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Raporda, Duygulu’nun 2918 nolu Karayolları Kanunu’nun ‘Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri’ düzenleyen 84’ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, raporda şoförün uyuduğuna dair bir bilgi yer almadı.