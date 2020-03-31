Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki operasyonda 30 bine yakın sahte maske ele geçirildi

İstanbul’da izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda toplam 29 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaş bez ve paketlemede kullanılan boş kutu ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi. 

Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde ve Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bulunan iki tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Reklam

Dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece’deki tekstil atölyesine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince de dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler’deki tekstil atölyesine yapılan operasyonda satışa hazır halde 24 bin maske ve maske üretiminde kullanılan rulo halde üç top kumaş bez ele geçirildi.

İki işyeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Reklam

‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

SON HABERLER

TTB: Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir, evde ödenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin ikramiyelerini almak için belirlenen günlerde bankalara gideceğini belirterek, bunun corona virüsünün yayılmasına neden olabileceğini ifade etti. Adıyaman ödeme tarihinin değiştirilmesini ya da ikramiyelerin evde ödenmesi gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Kılıçaslan: Veriler İtalya, İspanya gibi olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi göğüs hastalıkları uzmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, corona virüsü konusunda Türkiye’nin başta bazı önlemler aldığını ancak sonra yapılan hatalarla birlikte durumun kontrol altında olduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi. Kılıçarslan “Türkiye’nin tabii ki İtalya, İspanya gibi olmasını istemeyiz ama şu anki veriler bizi o noktaya doğru gittiğimiz konusunda bizi kuşkulandırıyor, uyarıyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...