İstanbul’daki operasyonda 30 bine yakın sahte maske ele geçirildi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi göğüs hastalıkları uzmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, corona virüsü konusunda Türkiye’nin başta bazı önlemler aldığını ancak sonra yapılan hatalarla birlikte durumun kontrol altında olduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi. Kılıçarslan “Türkiye’nin tabii ki İtalya, İspanya gibi olmasını istemeyiz ama şu anki veriler bizi o noktaya doğru gittiğimiz konusunda bizi kuşkulandırıyor, uyarıyor” dedi.