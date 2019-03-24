İstanbul’daki Nevruz kutlamasında 33 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen Nevruz kutlamasında 33 kişi gözaltına alındı.
Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren Bakırköy İncirli’deki pazar alanının etrafındaki yolları kapatarak önlem aldı. Katılımcılar arama noktalarından geçerek alana girdi.
DHA’nın haberine göre kutlamalar sırasında 33 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin Vatan Caddesi’ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınanların yasa dışı pankart taşıdıkları ve PKK lehine slogan attıkları belirtildi.