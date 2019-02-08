İstanbul’daki ‘Kuir Kısalar’ yasağına karşı AYM’de tazminat davası

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Beyoğlu kaymakamlığının KuirFest kapsamındaki ‘Kuir Kısalar’ film gösterimini yasaklama kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Kaymakamlık 25 Kasım 2017’de Pera’da düzenlenmek istenen gösterimi ilk olarak 21 Ocak 2018’e ertelemiş, ardından da ‘toplumsal hassasiyet’ gerekçesiyle yasaklamıştı.

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İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, derneğin yasağa itirazını reddetmiş, bölge idare mahkemesi de istinaf talebini reddetmişti.

Derneğin sitesinde yer alan bilgiye göre Pembe Hayat kaymakamlığa karşı AYM’de tazminat davası açtı.

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‘Silahlı çatışma riski var’mış…

Derneğin avukatı Emrah Şahin, kaymakamlığın yasağa karşı açılan davaya gönderdiği savunma yazısında ‘Kuir Fest’in iç savaş ihtimali, Gezi olaylarının tekrarı ve silahlı çatışma tehdidi yaratabileceği’nden bahsettiğini dile getirdi.

Şahin şöyle devam etti: “Biz bu tehditlerin ve tehlikelerin somutlaştırılmasını, aksi takdirde ‘keyfiyet’le konulmuş bir yasak olacağını belirttik. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2018 senesinde yapılacak etkinliğe tehdit olarak 2016 senesinde Alperen Ocakları Başkanının Onur Yürüyüşüne yönelttiği tehditleri açık tehdit olarak sunuyor. Dava sürecinde buna ek başka bir somut tehdit sunamadılar. Nitekim mahkemelerden aldığımız ret kararları da gerekçesiz. Bu yüzden neden reddettiklerini de bilmiyoruz.”

Avukat, idare mahkemesinde heyete başkanının kendileriyle hemfikir olmasına rağmen davalarının diğer üyelerin oylarıyla reddedildiğinin altını çizerek AYM’nin hukuksuzluğa göz yummayacağını umduklarını söyledi.

