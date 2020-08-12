İstanbul’daki kazanın dosyası: Birkaç kez şerit değiştirince yolcular uyarmış

İstanbul’da Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin soruşturma dosyasında şoförün kural ihlali yaptığı, takometrenin şoför adına kayıtlı olmadığı, yolcuların da şoförün birkaç kez şerit değiştirmesi üzerine onu, “Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen” diye uyardıkları ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Karabük-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, 9 Ağustos sabahında Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyeri aşarak yoldan çıkmış, üst geçide çarpmıştı. Kazada beş kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Yolculardan bazıları, şoförün uyukladığını öne sürmüştü.

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Soruşturma dosyasında araçtan alınan takograftan üç adet takograf kağıdı çıktığı, birinin boş olduğu, ikincisinde otobüsü kullanan şoför Doğan Duygulu’nun adının yazıldığı, üçüncüsünde ise Kenan Olgun ismine düzenlendiği tespit edildi.

Kaza anındaki takograf cihazında ise Kenan Olgun adına takograf olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili tespit tutanağında otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu belirtildi.

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Tutanakta şoför Duygulu’nun ‘doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma’ şeklinde kural ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tespitler ise soruşturma dosyasında şöyle yer aldı: “Otobüs önce yoldan çıkarak sağ ön ve yan kısımlarıyla beton su kanalına çarptı. Yeşil alanda yaklaşık 100 metre kadar yoluna devam etti. Köprü beton ayağına çarparak durdu. Kaza yerindeki yol kuru, düz, eğimsiz, kavşak ya da geçit bulunmuyor. Fren iziyle ilgili bir tespit de bulunmuyor.”

Yolculardan uyarı

DHA’nın ulaştığı dosyada ifadesi alınan yolculardan Cemal Korkmaz, Safranbolu Otogarı’ndan kaza yerine kadar yol boyunca aynı şoförün otobüsü kullandığını, Kaynaşlı Tesisleri’nde 03.15’de mola verdiklerini, moladan yaklaşık bir saat sonra otobüsün birkaç kez sağ sol yaparak şerit değiştirdiği, bu nedenle şoförü “Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen” diye uyardıklarını anlattı.

Bir diğer yolcu Nurcan Nadir’in de benzer ifade verdiği, şoförün tek ve yorgun gözüktüğünü söylediği soruşturma dosyasında yer aldı.