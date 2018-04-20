İstanbul’daki hastane yangını atık kumbarasında başlamış

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangının hastanenin yanında bulunan cam şişe kumbarasından çıktığı bildirildi.

AA’nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangına ilişkin rapor hazırlandı.

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Raporda, itfaiyenin hastaneye gittiğinde dış cephe ve çatının alevli ve yoğun dumanla birlikte yandığı belirtilerek yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Kumbarada başladı

Raporda, hastane yetkilileri ve çalışanlarının morg girişi karşısındaki evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarasının yanmaya başladığını ancak müdahalede başarısız olduklarını söylediği ifade edildi.

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İtfaiye şu tespitleri yaptı: “Yangının başlangıç merkezi olarak tahmin edilen bölgede yoğun deformasyon ve tahribat olduğu gözlenmiş olup, elektriksel herhangi bir kablo veya tesisata rastlanılmamıştır. Elde edilen bilgi ve gözlem sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek yangının yukarıda belirtilen noktada bulunan atık cam şişe kumbarasının etrafında toplanan çöplerin (kağıt, karton ve mukavvaların) tutuşmasıyla başladığı, binanın dış cephe izolasyonları ve kaplama malzemelerine sirayet ederek binanın bu bölüme bakan bloklarının tüm dış cephesine kısmen iç kısımlarına ve çatısına yayıldığı anlaşılmıştır.”

Önce dış cephe sonra çatı

Raporda, kumbaranın binada bulunan veya binanın yanından geçen kişilerce ‘açık ateş kaynağı’nın atılması ya da düşürülmesi sonucu tutuştuğu sonucuna varıldı.