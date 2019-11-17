İstanbul’daki ‘gece metrosu’nu üç ayda 600 bin kişi kullandı

İstanbul’da gece saatlerinde yapılan metro seferlerini üç ayda 600 bine yakın yolcu kullandı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aldığı kararla metro hattı 30 Ağustos’tan beri bayramlar ile cuma ve cumartesi geceleri 00:00-06:00 saatlerinde çift ücret tarifesiyle çalışıyor.

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Kurumdan alınan bilgiye göre uygulamanın başlamasından bu yana hattı belirtilen saatlerde toplamda 595 bin 481 kişi kullandı.

En yoğun hat, 245 bin 908 yolcuyla, Taksim’den geçen Yenikapı-Hacıosman metro hattı oldu. Bunu 146 bin 746 yolcuyla Yenikapı-Atatürk Havalimanı, 118 bin 410 yolcuyla Kadıköy- Tavşantepe (Pendik) hattı izledi.

İBB: Gelir beklediğimizin üzerinde

Gece saatlerinde metroları kullanan yolcu sayısı.

Ekim ayı verilerine göre, en yoğun hat olan Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabaha kadar sefer yapılan dokuz günde toplamda 99 bin 989 kişi seyahat etti. Bu da saatte 1852 kişiye denk geliyor. Geçen yıl aynı hatta gündüzleri 21 bin 580 kişi tanışıyordu.

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Bir İBB yetkilisi, metroların gece çalışmasından elde edilen gelirin beklenenin çok daha üzerinde ve ‘memnuniyet verici’ olduğunu ifade etti.