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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki evsizler hastalık korkusuyla bakım evlerine gitmiyor

İstanbul valiliği ve belediyeler havanın soğumasıyla sokakta yaşayanlar için ek önlemler aldı ancak evsizler hastalık kapma korkusuyla bakım evlerinde kalmak istemiyor. 

Fotoğraf: DHA

Saadet Partisi’nin hazırladığı rapora göre İstanbul’da 6 bin ile 8 bin arasında sokakta yaşayan insan var. Raporda metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu altı ilçe olarak sırasıyla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli yer alıyor.

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Olumsuz hava koşullarında sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımıyla ilgili valilik ve belediyeler tarafından önlemler alınsa da sokakta yaşayan insanlar bakım evlerini tercih etmiyor.

DHA’nın haberine göre bakım evlerinde kalmanın, sokakta yaşamaktan daha zor olduğunu belirten İstanbul’un evsizleri bakım evlerindeki hastalık korkusu yüzünden sokaklarda yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. 

Fotoğraf: DHA

Onlardan biri olan Muhammed Arif, eşini ve iki çocuğunu İran’da bırakıp Türkiye’ye çalışmak için gelmiş ancak geçtiğimiz yazdan bu yana çalışmıyor.

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İki ay önce de kirasını ödeyemediği için evinden çıkarılmış, sokaklarda yaşıyor: “Bakım evlerinde 500-600 kişi kalıyor. Bin tane hastalık var, kimse oraya gitmek istemiyor. Dışarıda bir hastalık kaparsın ama bakım evlerinde bin hastalık var. 2 gecedir zabıta ekipleri geliyor bizi götürmek istiyor ama hiçbirimiz gitmek istemiyoruz”.

Unkapanı alt geçidinde yaşıyor

13 yaşından bu yana sokaklarda yaşayan Mesut Kurtuluş, geçen yazdan bu yana Unkapanı Köprüsü alt geçitte kalıyor.

Aynı zamanda şeker hastası olduğunu söyleyen Kurtuluş, belediyenin barınaklarında daha önce yaşadığını ancak şartlarından dolayı ayrılmak zorunda kaldığını anlatarak “Sokaklar bana, ben sokaklara alıştım” diyor.

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