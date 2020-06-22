İstanbul’daki devlet hastanesinde yangın: Can ve mal kaybı yok

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Samatya’daki hastanenin ikinici katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, camları kırarak duman tahliyesi yaptı.

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Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır.”