İstanbul’daki devlet hastanesinde tadilata sedye arası!

ALİ YILMAZ

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (Samatya Hastanesi) koridorunda çekilen bir görüntüde, tadilat devam ederken bir hastanın sedyeyle taşınma anları yer aldı.

Alınan bilgiye göre 1960’tan beri faaliyette olan, İstanbul’un en köklü hastanesinin bazı birimlerinde tadilat çalışmaları devam ediyor. Söz konusu görüntünün ise dün bir hasta yakını tarafından çekildiği düşünülüyor.

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Bir yanda sedyedeki hasta bir yandan işçiler

Kulak-Burun-Boğaz (KBB) servisinin koridorunda çekilen 21 saniyelik videoda, yaşlı bir hasta sedyede bulunuyor. Sedyeyi, bir hastane çalışanı götürüyor. Sedyenin gerisinde ise bir hemşire yer alıyor.

Dar koridorda geçmeye çalışan sedye, yan taraftaki tadilat çalışmasına takılıyor. Metal bir cisim makineyle kesilirken etrafa kıvılcımlar yayılıyor. Çalışan işçilerin kullandığı merdiven nedeniyle sedyedeki hasta bir süre bekletiliyor. Merdiven çekildikten sonra yola devam ediliyor. Sedyedeki kişinin, ameliyat odasına götürüldüğü kaydedildi.