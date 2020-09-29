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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki denetimde her iki sürücüden birine ceza yazıldı

İstanbul’da, trafik uygulamasında 8 bin 330 araç kontrol edilirken 4 bin 33 sürücüye 1 milyon 685 bin 867 lira ceza yazıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Eylül’de Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu ile Sahil Yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

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Cezaların nedeni şöyle sıralandı: 137 abartı egzoz, 89 makas atma, 151 alkollü araç kullanımı, 14 drift, 114 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 47 emniyet şeridi, 383 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 531 emniyet kemeri ve 2 bin 567 diğer trafik kanunu ihlalleri.

Ayrıca 205 araç trafikten men edilirken 165 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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