İstanbul’daki ‘darbe’ iddianamesi hazır: ‘Bir numara’ Gülen’e 92 kez müebbet hapis talebi

Darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianamede, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ve 10 şüpheli hakkında 92’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay’ın hazırladığı iddianame 72 klasör evrakla birlikte İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Bir numaralı şüphelinin Gülen olduğu iddianamede, altısı general ve 17 subay olmak üzere, dokuzu firari toplamda 24 şüpheli yer aldı.

İstanbul’daki bilanço

İddianameye göre darbe girişiminde İstanbul’da ikisi asker, beşi polis ve 82’si sivil olmak üzere 89 kişi hayatını kaybetti, kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açıldı. 685 kişi yaralanırken, 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tehdit eylemi gerçekleşti. 214 kişiye ait mal ve kamu malı da zarar gördü.

Gülen’e istenen cezalar

İddianamede Gülen hakkında istenen cezalar şöyle: ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme,’ ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme,’ ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,’ ‘yedi kez üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,’ ’82 kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme,’ ‘iki kez cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme,’ ‘iki kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,’ ‘silahlı terör örgütü kurmak,’ ‘dört kez kara ulaşım araçlarının alıkonulması,’ ‘iki kez hava ulaşım araçlarının alıkonulması,’ ‘gece vakti, iki kez cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,’ ‘haberleşmenin engellenmesi,’ ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal,’ ‘yedi kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,’ ‘silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.’

Gülen’in bu suçlardan 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul’un ‘darbe konseyi’

İddianamede, ‘Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması’nın Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık’tan oluştuğu ifade edildi.

Komutanlara istenen cezalar

Şüphelilerden tümgeneral Fethi Alpay ve tuğgeneraller Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu ve Eyyüp Gürler’in yanısıra Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında Gülen’le aynı suçlardan 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, Sadık Cebeci hakkında 17 kez, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında altı kez, Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan da yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis talep edildi.

Erdoğan da ‘suçtan zarar gördü’

İddianamede hayatını kaybeden 89 kişi ‘maktul’ sıfatıyla, kaçırılmaya teşebbüs edilen 1’nci Ordu Komutanı Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ve Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu ‘müşteki’ olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis başkanlığı, hükümet, AKP İstanbul il başkanlığı, Doğan Holding, Digitürk, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de ‘suçtan zarar görenler’ olarak iddianamede yer aldı.

Tutuklu isimler

İddianamede tutuklu şüphelilerin isimleri de yer aldı: Eski 3’üncü Kolordu komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, tümgeneral Fethi Alpay, tuğgeneraller Eyyüp Gürler, Özkan Aydoğdu, Yüksel Durak, kurmay albaylar Ahmet Gümüş, Mehmet Kapan, Muzaffer Düzenli, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Ömer Faruk Özköse, Sadık Cebeci, kurmay yarbaylar Şakir Çınar, Fatih Karakaya ve kurmay binbaşı Murat Yanık.

Firari isimler

Firari konumdaki şüphelilerin isimleri de şöyle: Fethullah Gülen, tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, albay Ahmet Zeki Gerehan, kurmay albaylar Onur Özden, Rıfkı Keser, Uzay Şahin, kurmay yarbaylar İrfan Arat, Engin Durmaz ve kurmay binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu. Bu isimler hakkında yakalama kararı var.

Mahkeme 15 gün içinde iddiname için kabul ya da ret kararı verecek.