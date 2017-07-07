İstanbul’daki darbe davasında ilk karar: Bir astsubaya müebbet, 23 ere beraat

Darbe girişimi esnasında İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili açıklanan ilk kararda bir astsubaya ağırlaştırılmış müebbete çarptırılırken, 23 er ise beraat etti.

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya TBMM adına katılma talebinde bulunan avukat Faik Işık’ın talebi kabul edildi.

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Işık, tutuklu sanık Yusuf Yıldız’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek’ suçundan da cezalandırılmasını istedi.

Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin alt rütbede bir asker olduğunu ve sadece verilen emir doğrultusunda hareket ettiğini kaydederek, herhangi bir örgüte üye olmadığunu söyledi.

Son sözleri sorulan Yıldız ise, “FETÖ’cü değilim. Darbeyi destekleyen bir tavrım ve fiilim olmadı. Darbe toplantısına katılmadım, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Yıldız’ı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs,’ ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Olay tarihinde 23 sanığın ise suç işleme kasıtlarının olmaması nedeniyle tüm suçlardan beraatine karar verildi.