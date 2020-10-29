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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında ışık şovları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentin dört noktasında farklı etkinlikler düzenledi.

Fotoğraf: AA

İBB’nin dört gün sürmesini planladığı kutlamalar, bugün saat 19:23’te İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı

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İBB’nin sosyal medya platformlarından yayınlanan kutlamalarda Haliç’te su perdesine Atatürk, Bandırma Vapuru ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin Saraçhane binasında ‘Cumhuriyet mücadeledir’, Bozdoğan Kemeri’nde ‘Cumhuriyet özgürlüktür’ ve Kız Kulesi’nde ‘Cumhuriyet gelecektir’ temalarında mapping gösterimleri ve ışık şovları yapıldı.

Fotoğraf: AA

Farklı yapılara yansıtılan Atatürk hologramının, Türkiye’de ilk defa yapıldığı açıklandı. Kutlama, Cengiz Özkan ve Funda Arar konseriyle sürdürüldü.

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Fotoğraf: İBB

Covid-19 tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, video mesajında, “O’nun ışığında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla, gururla, cesaretle yürüyoruz” ifadesine yer verdi.

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