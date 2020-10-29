İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında ışık şovları

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD’de yapılan bir araştırmada Covid-19 hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin, Türkiye’de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi.