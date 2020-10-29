İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında ışık şovları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentin dört noktasında farklı etkinlikler düzenledi.
İBB’nin dört gün sürmesini planladığı kutlamalar, bugün saat 19:23’te İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı
İBB’nin sosyal medya platformlarından yayınlanan kutlamalarda Haliç’te su perdesine Atatürk, Bandırma Vapuru ve Türk bayrağı yansıtıldı.
İBB’nin Saraçhane binasında ‘Cumhuriyet mücadeledir’, Bozdoğan Kemeri’nde ‘Cumhuriyet özgürlüktür’ ve Kız Kulesi’nde ‘Cumhuriyet gelecektir’ temalarında mapping gösterimleri ve ışık şovları yapıldı.
Farklı yapılara yansıtılan Atatürk hologramının, Türkiye’de ilk defa yapıldığı açıklandı. Kutlama, Cengiz Özkan ve Funda Arar konseriyle sürdürüldü.
Covid-19 tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, video mesajında, “O’nun ışığında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla, gururla, cesaretle yürüyoruz” ifadesine yer verdi.