İstanbul’daki başhekimlerle görüşen Koca: Vaka artışı ciddi bir hazırlık gerektiriyor

Hafta sonundan itiaren beş gün İstanbul’da olacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da kayda geçtiğini açıklayan ve İstanbul’da ‘kamp kurma’ kararı alan Koca, yardımcılarıyla kente ayırdıkları dördüncü günde başhekimlerle buluştuğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artışın önünü almak için ciddi bir hazırlık gerektiğini vurgulayan Koca, hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, “Üç kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım” ifadelerini kullandı.