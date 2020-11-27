İstanbul’daki AVM’lerde ‘Kara Cuma’ yoğunluğu

İstanbul’da, bugün ‘Kara Cuma’ kampanyası dolayısıyla avmlerde yoğunluk olduğu gözlendi.

Fotoğraflar: AA

Dünyanın birçok ülkesinde kasım ayının son haftası indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ‘Kara Cuma’ya, Türkiye’de de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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AA’nın haberine göre, birçok firmanın yaptığı çeşitli kampanyalardan faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin içindeki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Üsküdar Acıbadem’deki bir alışveriş merkezinin içinde yemek yemek isteyen vatandaşlara, güvenlik görevlileri Covid-19 tedbirleri kapsamında uyarıda bulundu. Bazı vatandaşların ise yiyeceklerini alarak alışveriş merkezinin dışında yedikleri, bu sırada da maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

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Bayrampaşa ve Bakırköy’deki bazı alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşurken, polis ve zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların da, hafta içi olmasına rağmen, dolu olması dikkati çekti.