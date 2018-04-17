İstanbul’daki ‘ana darbe davası’nda 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’daki ana darbe davasında aralarında dört generalin de bulunduğu 12 sanık ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’daki ana darbe davasında aralarında dört generalin de bulunduğu 12 sanık ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek…
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversite öğrencileri, okullarına geri dönmek istediklerini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı, siyaseti hareketlendirdi. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli yarın konuyu görüşmek üzere bir araya geliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı Ankara’yı hareketlendirdi.
İYİ Parti, erken seçime hazır olduklarını duyurdu.