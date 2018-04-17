Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki ‘ana darbe davası’nda 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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İstanbul’daki ana darbe davasında aralarında dört generalin de bulunduğu 12 sanık ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar gelecek…

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