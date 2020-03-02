İstanbul’da zincirleme kaza: Biri ağır dört yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yaşanan zincirleme kazada biri ağır dört kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda saat 23:00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 CCB 146 plakalı otomobil, önce bariyerlere sonra da farklı bir araca çarparak durdu.

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Araç sürücüleri kaza raporu ve fotoğraflama yaparken, aynı yönde ilerleyen 34 BU 5193 plakalı araç sürücüsü önce fotoğraflama yapan sürücüye ardından iki farklı otomobile çarptı. Araçta sıkışan sürücü etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluşurken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.