İstanbul’da yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat’a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

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Valiliğin bugünkü açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”

Ağaç devrilmesi, çatı uçmasına karşı uyarı

Şehirde bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında da bulunuldu.

İstanbul dışında Yalova, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat’ın bazı ilçeleri, Konya’nın 21 ilçesi, Balıkesir, Yozgat ve Kırşehir’de bir; Kocaeli, Çorum, Samsun’da yüz yüze eğitime iki gün ara verildi.