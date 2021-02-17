İstanbul’da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında “Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

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Valiliğin açıklamasında ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olabileceğinin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, ayrıca, bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.