İstanbul’da yurt dışına kaçırılmak istenen 39 tarihi eser bulundu

Arnavutköy’de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 39 tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre ekiplerin düzenlediği baskında ele geçirilen eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirtildi.

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Eserler arasında M.Ö. 2200 – M.S. 1400 yüzyılları arasında amfora ve denizcilik için ticari faaliyetlerde kullanılan iki adet ahşap çapa, bir adet demir çapa ve zeytinyağı olmak üzere şarap ve tahıl taşımacılığında kullanılan 39 adet tarihi eser bulunuyor.

Eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edilecek.