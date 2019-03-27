İstanbul’da yönetmeni öldüren figürana 21 yıl üç ay hapis

İstanbul’da yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u öldüren 19 yaşındaki figüran Osman A.’ya iki suçtan toplamda 21 yıl üç ay hapis cezası verildi.

Şile ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Uzun, 10 Aralık 2017’de evinde sırtından bıçaklanıp beyzbol sopasıyla vurularak öldürülmüştü. Yönetmenin evinden hırsızlık yapıldığı da bildirilmişti. Cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan 19 yaşındaki Osman A. hakkında hazırlanan iddianamede, Uzun’un gençle cinsel yakınlaşma yaşamak istediği, bunun sonucu tartışma çıktığı belirtilmişti.

Reklam

Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Osman A. ve taraf avukatları katıldı.

Osman A.’nın avukatı olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir. Beraatini talep ederim.”

Sanık Osman A. da “Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey” dedi.

Reklam

Mahkeme, sanığa ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan müebbet verdi. Suçun haksız tahrikle işlendiğini belirten mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü. Bu ceza da sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 12 buçuk yıla indirildi.

Ayrıca sanığa hırsızlık gerekçesiyle de sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.