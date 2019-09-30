İstanbul’da yine metrobüs yoğunluğu: Altunizade’de halk durağa bile giremedi

İstanbul’da sabah saatlerinde oluşan metrobüs yoğunluğu nedeniyle çok sayıda insan araçlara ulaşmakta zorluk yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Haftanın ilk iş günü metrobüsü kullanan İstanbullular, saat 07.00’den itibaren yoğunluğa neden oldu.

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Anadolu Yakası’ndaki Altunizade durağında çok sayıda insan araca binebilmek bir yana, üst geçidi aşıp metrobüs durağına giremedi. Durağa giden üst geçidi kullanabilmek için kuyruk oluştu.

İBB ise bir metrobüsün arıza yaptığını bildirdi.

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Merhaba,



Metrobüs hattımızda meydana gelen arıza sebebiyle seferlerimiz kontrollü olarak yapılmaktadır. Ekiplerimiz olay yerinde olup, anlık olarak müdahale edilmiştir.



İletişiminiz için teşekkür ederiz



>>B300919 Reklam September 30, 2019

İBB, daha sonra bir açıklama yayınladı: “İstanbul’da bu sabah 07:59’da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu’nda bir araç arıza yapmıştır. 08:00’de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08:04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08:14’te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür. Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz.”