İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 14.4

İstanbul’da aralık ayında yıllık perakende enflasyonu yüzde 14.4 olarak kayda geçti.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda toptan fiyatlar ise yüzde 18.18 arttı.
Aralık ayında, kasıma göre perakende fiyatları yüzde 1.36, toptan fiyatlar yüzde 2.05 artış gösterdi.
Aylık bazda perakendede fiyatı artan ürün grupları şöyle:
* Ev eşyası yüzde 3.02
* Gıda yüzde 2.2
* Konut yüzde 1.27
* Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0.59
* Diğer harcamalar yüzde 0.38
* Sağlık ve kişisel bakım yüzde 0.33
Azalanlar şöyle:
* Kültür eğitim ve eğlence yüzde 3.23
* Giyim yüzde 0.55