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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 14.4

İstanbul’da aralık ayında yıllık perakende enflasyonu yüzde 14.4 olarak kayda geçti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda toptan fiyatlar ise yüzde 18.18 arttı.

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Aralık ayında, kasıma göre perakende fiyatları yüzde 1.36, toptan fiyatlar yüzde 2.05 artış gösterdi.

Aylık bazda perakendede fiyatı artan ürün grupları şöyle:

* Ev eşyası yüzde 3.02

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* Gıda yüzde 2.2

* Konut yüzde 1.27

* Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0.59

* Diğer harcamalar yüzde 0.38

* Sağlık ve kişisel bakım yüzde 0.33

Azalanlar şöyle:

* Kültür eğitim ve eğlence yüzde 3.23

* Giyim yüzde 0.55

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