İstanbul’da yılın ilk günü yollar bomboş, trafik yoğunluğu yüzde 26’ya düştü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında dört kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Yangının, yılbaşını kutlamak için bir araya gelen yedi arkadaşın kaldığı evde çıktığı, gençlerden üçünün ve onları kurtarmak isteyen bir komşunun hayatını kaybettiği açıklandı.