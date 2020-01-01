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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yılın ilk günü yollar bomboş, trafik yoğunluğu yüzde 26’ya düştü

İstanbul’da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yoğunluk haritasına göre yüzde 26’lara kadar düştü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da 2020’nin ilk günü yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18:30 sıralarında yoğunluk yüzde 26’lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü. 

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İstanbul’daki trafik yoğunluğu, sabah saat 09:00 sıralarında ise yüzde 11’e kadar düşmüştü.

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