İstanbul’da yılda 60 bin hayvana hizmet veren hastane, deprem sonrası konteynerde açıldı

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından risk nedeniyle kapatılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2 Aralık’tan itibaren konteynerlerde hizmet vermeye başladı.

Fotoğraflar: DHA

İÜC Rektörlüğü, depremin ardından aldığı kararla Avcılar yerleşkesindeki veteriner fakültesi, meslek yüksek okulu ve Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni kapatmıştı.

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Veteriner fakültesi, Büyükçekmece’deki İÜC yerleşkesinde eğitime devam ederken, yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kızılay’la yapılan görüşmelerde, 2011’deki Van depreminde kullanılan altı konteyneri geçen hafta Avcılar’a götürülerek yerleşkedeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de pazartesi sabahı aynı alana monte edildi. Kızılay’ın Van depreminde kullandığı altı konteyner tamir edildi ve 10 yeni konteyner için elektrik, su, kanalizasyon ve internet bağlantıları yapıldı.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, iki ameliyathanesi bulunan Veteriner Fakültesi Hastanesi’ndeki bölümleri gezdi. Rektör Prof. Dr. Aydın, hastanenin Türkiye’de alanında tek olduğunu, her gün büyük rakamlarda hasta kabul edildiğini söyledi.

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Prof. Dr. Aydın, Avcılar’daki yerleşke alanında bir yıl içinde tamamlanacak çelik konstrüksiyonlu büyük bir bina yaptırarak hizmete açacaklarını, bu sürede de konteyner hastanede hizmet vereceklerini söyledi. Prof.Dr. Nuri Aydın, “Yaklaşık 1300 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi Büyükçekmece’deki kampus alanına taşıdık. Son sınıflardaki öğrencilerimiz pratik uygulamalarını buradaki konteyner hastanede görecekler” dedi.

Hayvan Hastanesi’ne hayvanlarını götürenler, hastanenin yeniden çalışmalara başlamasına çok sevindiklerini söyledi.