Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: Birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Reklam

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

1- Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup Sıraselviler Caddesi’ne giriş,

2- Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar,

Reklam

3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,

4- Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış,

5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,

6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,

7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti,

8- Meşrutiyet Caddesi,

9- Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,

10- Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,

11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak – Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,

12- Odun Meydanı Sokak – Kemamkeş Caddesi kesişimi,

13- Denizciler Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi

14- Yuva Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi,

15- Arapoğlan Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

16- Vekilharç Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

17- Kanarya Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

18- Gece Kuşu Sokak – Mumhane Caddesi,

19- Sakızcılar Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

20- Hamam Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

21- Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

23- Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

24- Aydede Caddesi – Taksim Dolapdere Caddesi,

25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsü’nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

ŞİŞLİ – KAPAMA SAATİ: 16.00

1- Mim Kemal Öke Caddesi,

2- Abdi İpekçi Caddesi,

3- Bostan Sokak,

4- Atiye Sokak,

5- Altın Sokak,

6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ – KAPAMA SAATİ: 15.00

1- Arnavutköy Mahallesi’nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesi’nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen sokaklar:

2- Mumhane Sokak,

3- Bakkal Sokak,

4- Tekkeci Sokak,

5- Dubaracı Sokak,

6- Beyazgül Caddesi’nin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,

7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),

8- Arnavutköy Deresi Sokak.

Alternatif Güzergâhlar:

  1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,
  2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,
  3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

Caddesi istikameti.

KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00

Osmanağa Mahallesi

1- Söğütlüçeşme Caddesi’nden Bestekar Dilhayat Sokağı’na giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Kırtasiyeci Sokağı’na giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Serasker Caddesi’ne giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nailbey Sokağı’na giriş.

Caferağa Mahallesi

1- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nazmi Bey Sokağı’na giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Sakız Gülü Sokağı’na giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı’na giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Şair Latifi Sokağı’na giriş,

5- Dr. Esat Işık Caddesi’nden Badem Altı Sokağı’na giriş,

6- Badem Altı Sokağı’nda Ruşenağa Sokağı’na giriş,

7- Badem Altı Sokağı’ndan Dalga Sokağı’na giriş,

8- Badem Altı Sokağı’ndan Moda Caddesi’ne giriş,

9- Badem Altı Sokağı’ndan Fırıldak Sokağı’na giriş,

10- Badem Altı Sokağı’ndan Gürbüztürk Sokağı’na giriş,

11- Badem Altı Sokağı’ndan Cemal Süreyya Sokağı’na giriş,

12- Mühürdar Caddesi’nden Damga Sokağı’na giriş,

13- Mühürdar Caddesi’nden Albay Faik Sözener Caddesi’ne giriş,

14- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Misbah Muayyes Sokağı’na giriş,

15- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Muvakkithane Caddesi’ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar:

1- General Asım Gündüz Caddesi,

2- Dr. Esat Işık Caddesi,

3- Mühürdar Caddesi,

4- Albay Faik Sözdener Caddesi,

5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

Caddebostan Mahallesi

1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

2- Şehit Kadir Yıldırım Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

3- Ogün Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

5- Selin Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

6- Bağdat Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek

SON HABERLER

İnsan elinden ölüm insana ağır gelir

Siz neye alışmak istemediğinizi düşünürken… Biz size ‘Son Dakika’ haberleriyle duymaya alıştığımız, kaçak madenlerdeki ölüm tünellerinde umudu göçük altında kalanları hatırlatalım.

İktidarın ‘Kanal İstanbul’ restini görmek

Diyorlar ki, “Suni gündem yaratma peşinde”, “Türkiye’yi Kanal İstanbul ile kutuplaştırmak istiyor”… “Kanal İstanbul’u yapamaz, para yok”… Neticede, “İktidar kurusıkı atıyor” demeye getiriyorlar. Depreşen ‘Kanal İstanbul’ inadı bir blöf mü? Hayır. Kendimizi aldatmayalım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...