İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: Birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

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BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

1- Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup Sıraselviler Caddesi’ne giriş,

2- Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar,

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3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,

4- Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış,

5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,

6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,

7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti,

8- Meşrutiyet Caddesi,

9- Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,

10- Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,

11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak – Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,

12- Odun Meydanı Sokak – Kemamkeş Caddesi kesişimi,

13- Denizciler Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi

14- Yuva Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi,

15- Arapoğlan Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

16- Vekilharç Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

17- Kanarya Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

18- Gece Kuşu Sokak – Mumhane Caddesi,

19- Sakızcılar Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

20- Hamam Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,

21- Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

23- Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

24- Aydede Caddesi – Taksim Dolapdere Caddesi,

25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsü’nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

ŞİŞLİ – KAPAMA SAATİ: 16.00

1- Mim Kemal Öke Caddesi,

2- Abdi İpekçi Caddesi,

3- Bostan Sokak,

4- Atiye Sokak,

5- Altın Sokak,

6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ – KAPAMA SAATİ: 15.00

1- Arnavutköy Mahallesi’nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesi’nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen sokaklar:

2- Mumhane Sokak,

3- Bakkal Sokak,

4- Tekkeci Sokak,

5- Dubaracı Sokak,

6- Beyazgül Caddesi’nin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,

7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),

8- Arnavutköy Deresi Sokak.

Alternatif Güzergâhlar:

Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

Caddesi istikameti.

KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00

Osmanağa Mahallesi

1- Söğütlüçeşme Caddesi’nden Bestekar Dilhayat Sokağı’na giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Kırtasiyeci Sokağı’na giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Serasker Caddesi’ne giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nailbey Sokağı’na giriş.

Caferağa Mahallesi

1- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nazmi Bey Sokağı’na giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Sakız Gülü Sokağı’na giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı’na giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Şair Latifi Sokağı’na giriş,

5- Dr. Esat Işık Caddesi’nden Badem Altı Sokağı’na giriş,

6- Badem Altı Sokağı’nda Ruşenağa Sokağı’na giriş,

7- Badem Altı Sokağı’ndan Dalga Sokağı’na giriş,

8- Badem Altı Sokağı’ndan Moda Caddesi’ne giriş,

9- Badem Altı Sokağı’ndan Fırıldak Sokağı’na giriş,

10- Badem Altı Sokağı’ndan Gürbüztürk Sokağı’na giriş,

11- Badem Altı Sokağı’ndan Cemal Süreyya Sokağı’na giriş,

12- Mühürdar Caddesi’nden Damga Sokağı’na giriş,

13- Mühürdar Caddesi’nden Albay Faik Sözener Caddesi’ne giriş,

14- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Misbah Muayyes Sokağı’na giriş,

15- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Muvakkithane Caddesi’ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar:

1- General Asım Gündüz Caddesi,

2- Dr. Esat Işık Caddesi,

3- Mühürdar Caddesi,

4- Albay Faik Sözdener Caddesi,

5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

Caddebostan Mahallesi

1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

2- Şehit Kadir Yıldırım Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

3- Ogün Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

5- Selin Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,

6- Bağdat Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek