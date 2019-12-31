İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: Birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00
İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.
1- Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup Sıraselviler Caddesi’ne giriş,
2- Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar,
3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,
4- Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış,
5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,
6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,
7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti,
8- Meşrutiyet Caddesi,
9- Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,
10- Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi,
11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak – Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,
12- Odun Meydanı Sokak – Kemamkeş Caddesi kesişimi,
13- Denizciler Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi
14- Yuva Sokak – Kemankeş Caddesi kesişimi,
15- Arapoğlan Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,
16- Vekilharç Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,
17- Kanarya Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,
18- Gece Kuşu Sokak – Mumhane Caddesi,
19- Sakızcılar Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,
20- Hamam Sokak – Kemeraltı Caddesi kesişimi,
21- Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
23- Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
24- Aydede Caddesi – Taksim Dolapdere Caddesi,
25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsü’nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.
ŞİŞLİ – KAPAMA SAATİ: 16.00
1- Mim Kemal Öke Caddesi,
2- Abdi İpekçi Caddesi,
3- Bostan Sokak,
4- Atiye Sokak,
5- Altın Sokak,
6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,
7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.
BEŞİKTAŞ – KAPAMA SAATİ: 15.00
1- Arnavutköy Mahallesi’nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesi’nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen sokaklar:
2- Mumhane Sokak,
3- Bakkal Sokak,
4- Tekkeci Sokak,
5- Dubaracı Sokak,
6- Beyazgül Caddesi’nin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,
7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),
8- Arnavutköy Deresi Sokak.
Alternatif Güzergâhlar:
- Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,
- Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,
- Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye
Caddesi istikameti.
KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00
Osmanağa Mahallesi
1- Söğütlüçeşme Caddesi’nden Bestekar Dilhayat Sokağı’na giriş,
2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Kırtasiyeci Sokağı’na giriş,
3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Serasker Caddesi’ne giriş,
4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nailbey Sokağı’na giriş.
Caferağa Mahallesi
1- General Asım Gündüz Caddesi’nden Nazmi Bey Sokağı’na giriş,
2- General Asım Gündüz Caddesi’nden Sakız Gülü Sokağı’na giriş,
3- General Asım Gündüz Caddesi’nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı’na giriş,
4- General Asım Gündüz Caddesi’nden Şair Latifi Sokağı’na giriş,
5- Dr. Esat Işık Caddesi’nden Badem Altı Sokağı’na giriş,
6- Badem Altı Sokağı’nda Ruşenağa Sokağı’na giriş,
7- Badem Altı Sokağı’ndan Dalga Sokağı’na giriş,
8- Badem Altı Sokağı’ndan Moda Caddesi’ne giriş,
9- Badem Altı Sokağı’ndan Fırıldak Sokağı’na giriş,
10- Badem Altı Sokağı’ndan Gürbüztürk Sokağı’na giriş,
11- Badem Altı Sokağı’ndan Cemal Süreyya Sokağı’na giriş,
12- Mühürdar Caddesi’nden Damga Sokağı’na giriş,
13- Mühürdar Caddesi’nden Albay Faik Sözener Caddesi’ne giriş,
14- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Misbah Muayyes Sokağı’na giriş,
15- Albay Faik Sözdener Caddesi’nden Muvakkithane Caddesi’ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergâhlar:
1- General Asım Gündüz Caddesi,
2- Dr. Esat Işık Caddesi,
3- Mühürdar Caddesi,
4- Albay Faik Sözdener Caddesi,
5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.
Caddebostan Mahallesi
1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,
2- Şehit Kadir Yıldırım Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,
3- Ogün Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,
4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
5- Selin Sokağı’ndan Caddebostan İskele Sokağı’na giriş,
6- Bağdat Caddesi’nden Caddebostan İskele Sokağı’na giriş noktaları trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek