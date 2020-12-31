İstanbul’da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul’da, yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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Öğle saatlerinde resmi tatilin başlaması nedeniyle işlerinden çıkan veya yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB’nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60’lara kadar arttığı görüldü.