İstanbul’da yılbaşı hazırlıkları: Beyoğlu’nda pompayla gül kokusu sıkılacak, sokak müzisyenlerine platform kurulacak

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yılbaşı kutlamalarında pompayla etrafa lavanta ve gül kokusu sıkılacak, sokak müzisyenleri için platformlar kurulacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yılbaşı kutlamaları için İstiklal Caddesi’nin dört-beş aydır ışıklandırıldığını ve yeşillendirildiğini söyledi.

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‘Solfej işaretli müzik durakları’

Hazırlıklar kapsamında sokak sanatçıları için 16 ‘müzik durağı’ kurulacağını belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Işıklandırma ve yeşillendirme yapacağız. Daha ışıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak. Sokak sanatçıları için 16 farklı nokta belirledi ekiplerimiz. Burada önceliğimiz müziklerin birbirine karışmaması. Üzerinde solfej işareti olan duraklar yapacağız. Müzisyenler oralarda çalacak. Bütün İstiklal Caddesi boyunca hoş müzikler kulağınıza gelecek. Işıklandırmayı yaptık, gözlerine hitap ettik. Müzik durakları ile kulağa kitap ettik.”

‘Mis gibi kokan bir Beyoğlu’

Yılbaşında ‘mis gibi kokan bir Beyoğlu’ hazırlamak istediklerini belirten ve bunun için bir pompayla caddeye koku sıkılacağını söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Burun için de koku planladı. Yerli yabancı türistler buradan geçerken hoş bir koku alsın istedik. Bir pompa ile etrafa lavanta kokusu, gül kokusu yayalım, dedik. İstiklal Caddesi mis gibi koksun. Işıl Işıl bir Beyoğlu, mis gibi kokan bir Beyoğlu ve yeşil bir İstiklal Caddesi hedefledik.”