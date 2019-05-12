İstanbul’da yeni seçime yeni il seçim kurulu başkanı ve iki yeni üyeyle gidilecek

YSK’nın 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar verdiği İstanbul seçimlerine yeni il seçim kurulu başkanı ve iki yeni üyeyle gidilecek.
Aynı zamanda il seçim kurulu başkanı olan İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal 9 Mayıs’ta emeklilik dilekçesi vermişti. Gürdal, Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesinin ardından AKP’li yetkililerin tepkisine hedef olmuştu. Gürdal’ın cumhuriyet savcısı olan eşinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildiği yönünde AKP’li medyada yapılan haberler bizzat HSK tarafından yalanlanmıştı.
Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre, Müberra Gürdal’ın yerine il seçim kurulu başkanlığına İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakim Ziya Bülent Öner getirildi.
Yeni atamalar sonrası İstanbul İl Seçim Kurulu’nda İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Nihal Ancı Koç ile İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar da üye olarak görev yapacak.