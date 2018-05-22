İstanbul’da yeni bina yönetmeliği: Belediye renk belirleyecek, stüdyo daire yasak

İstanbul’da inşaatın kurallarını belirleyen yeni yönetmelikle, bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar tüm alanlar için sınırlar çizildi.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Ekim 2017 tarihinde çıkarılmıştı. Şehirlerin kendi özel durumlarını içerir imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar (emsal dışı alanlar, yüzdeler vb. gibi) değiştirilmeden düzenlenmesine karar verilmişti. Böylece İstanbul için başka, Anadolu illeri için başka kurallar geçerli olacaktı.
Beklenen İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de 20 Mayıs tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, yönetmelikte dikkat çeken noktalar şöyle:
* Asansör kazaları sebebiyle daha önce yönetmelikte olmayan ‘Asansör Tescil Belgesi’ zorunluluğu getirildi. İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul’da üç katlı ve daha yüksek yapılarda asansör yapma zorunluluğu da getirdi.
* Bundan böyle yapılarda basit tamirat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyorsa ‘İskele İzin Belgesi’ alınması zorunluluğu getirildi.
* İlk defa ‘Yeşil Çatı’ tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.
* İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılındı.
* Artık imar planlarında meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olarak yapılabilecek.
* 1/10/2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış yapılarda önceki yönetmelik uygulanacak. Yani yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak.
* İstanbul’da artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi de 28.5 metrekareden 27.5 metrekareye düştü.
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