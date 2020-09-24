İstanbul’da yeni baro için Barolar Birliği’ne başvuru

İstanbul’da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapıldı.

Fotoğraf: AA

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek.

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TBB’ye imzalar teslim edildi

AA’nın haberine göre avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı, İstanbul’da ikinci baronun kurulması için yeterli imzayı topladı.

Yeni baronun kurucular kurulu üyeleri Paksoy, Ceylan, Karslı ve Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yaptı.

‘Tarihe not’

Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü belirtti.

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Karslı, “Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliği’nden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır” dedi.

‘Faydalarını ülkemiz görecektir’

Kurucular kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı ise yeni kurulacak baroyla avukatların biriken sorunlarına, yapılması gerekenlere eğileceklerini ve bunları gündeme getireceklerini söyledi.

Tatlı, “Baromuz kurulduğunda yaptıklarımızla, çoklu baronun, yeni baronun faydalarını önce avukatlar, adli teşkilat sonra da tüm ülkemiz görecektir” ifadelerini kullandı.

Kuruluş çalışmaları için yola çıktıklarında “2 bin imzayı bulamazlar” denildiğine işaret eden Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde imzayla başvuru yaptıklarını dile getirdi.

Tatlı, Türkiye Barolar Birliği’nin yetki vermesinin ardından genel kurul yapacaklarını ve daha sonra baronun tüzel kişilik kazanacağını aktardı.

‘Hukuk dünyasına katkı sağlayacak’

Avukat Niyazi Paksoy da çoklu baronun Türkiye’de ilk olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamanın bulunduğunu ifade etti. Paksoy, çoklu baro sisteminin hukuk dünyasına katkı sağlayacağını, savunmayı güçlendireceğini de belirtti.

Kurucular kurulu üyesi Avukat Necati Ceylan ise kurulacak baronun hak ve adaleti, mesleki dayanışmayı gerçekleştireceğini kaydetti.