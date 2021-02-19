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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yedi ilçede IŞİD operasyonu: Dokuz kişi gözaltında

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda sekizi yabancı dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre polis, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde örgüt adına savaşmış, ardından kaçak olarak İstanbul’a giderek örgütsel faaliyetlerde bulunanların ismini belirledi.

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Soruşturma kapsamında, yedi ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve dijital malzeme bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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