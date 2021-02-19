İstanbul’da yedi ilçede IŞİD operasyonu: Dokuz kişi gözaltında

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda sekizi yabancı dokuz şüpheli gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre polis, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde örgüt adına savaşmış, ardından kaçak olarak İstanbul’a giderek örgütsel faaliyetlerde bulunanların ismini belirledi.
Soruşturma kapsamında, yedi ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve dijital malzeme bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.