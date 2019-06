İstanbul’da yaz ayları için sergi önerileri

Binlerce yıllık kültürel ve tarihi mirası barındıran İstanbul hem kentte yaşayanlar hem de turistlere turistik mekanları gezmenin yanı sıra alışveriş, eğlence ve kültür-sanat etkinliklerine gitme fırsatı sunuyor. Yıl boyunca açılan kentin farklı mekanlarında açılan çok sayıda sergiler de bu etkinliklerin olmazsa olmazlarından. Sizin için yaz aylarında gezebileceğiniz sergilerden bazılarını sıraladık:

Fotoğraf: kulturlimited.com

29 Mayıs – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında Gülay Semercioğlu’nun yeni desen çalışmalarının yer aldığı solo sergisi ‘Hayatta Kalma Arzusu’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Reklam

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Cd. No:46-50, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Borusan Contemporary’den Üç Yeni Sergi

Borusan Contemporary, 9 Mart’tan beri üç farklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergilerden ilki büyük boyutlu ve etkileyici doğa manzaralarıyla tanınan Güney Kore’nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon’un Boğaziçi’nde ürettiği bir dizi çalışmasından oluşuyor. Sanatçının Boğaziçi izlenimlerini ışık, form, gölge ve yansımalar üzerine kurduğu ‘Boomoon: Boğaziçi’ fotoğraf sergisinin küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez üstleniyor. Sergi, 25 Ağustos’a kadar açık kalacak.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yakın zamanda eklenen yeni eserler ise ‘Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ sergisi ile izleyiciyle buluşuyor. Sergide Leo Villareal, Kathrin Stumreich, Eelco Brand, Rick Silva, Edward Burtynsky ve Jeffrey Blondes’un eserleri yer alıyor. Sergi 25 Ağustos’a kadar görülebilir.

Reklam

‘Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde’ sergisi Turgut Uyar’dan alınan ilhamla bir seçkiyi izleyiciye sunuyor. Turgut Uyar’ın, etkisini yazıldıktan 50 yıl sonra bile kaybetmemiş, insan odaklı bakış açısını savunan dizelerinin izini süren serginin küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez üstleniyor. Sergi, 8 Mart 2020’ye kadar görülebilir.

Müze Evliyagil

9 Mart’ta açılan, ‘Ben Her Zaman Öteki’nin Alanındayım: Agah Uğur Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’ adlı sergi Agah Uğur Koleksiyonu’nda yer alan, 2000’li yıllarda farklı zaman ve coğrafyalarda kadın ve erkek imgeleri üzerinden üretilmiş 20 sanatçının eserini bir araya getiriyor. Beral Madra’nın küratörlüğünü üstlendiği sergi 14 Temmuz’a kadar görülebilir.

Serginin başlığı Fransız psikanalist ve düşünür Jacques Lacan’ın söylemine gönderme yapıyor. Videolardaki erkek ve kadın performansları farklı coğrafyalar, kültürler, zaman ve mekânlarda yapılmış olmasına rağmen bu performansların bir karşılıklılık ya da karşıtlık, bir söyleşi ya da tartışma barındırdığı iddiasını taşıyor. İzleyici mevcut toplumsal, siyasi ve iktisadi düzen içinde kadın ve erkek kimliklerini videolar ile irdeliyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Füsun Onur, Adrian Melis, Zeyno Pekünlü, Nasan Tur, Mounir Fatmi, Jhafis Quintero Gonzales, Jaan Toomik, Ivan Argote, Ali Kazma, Özlem Şimşek, Nezaket Ekici, Leman Sevda Darıcıoğlu, Fatma Bucak, Farniyaz Zaker, Aslan Gaisumov, Kate Gilmore, Ferhat Özgür, İpek Duben, Marcos Avila Forero ve Didem Pekün bulunuyor.

İstanbul Modern

22 Şubat’ta açılan ‘İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar‘, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan ve tekstil aracılığıyla küresel anlatıların peşine düşen 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi, adını Bauhaus dokuma atölyelerinin en önemli sanatçılarından Anni Albers’ın ‘On Weaving’ (Dokumacılık Üzerine, 1965) adlı başvuru kitabındaki bir ifadesinden alıyor. Sosyo-kültürel ve ekonomik hareketlerin tekstili etkilediğini düşünen Albers, tekstili bu haliyle düşündüğümüzde ‘tanımlı bir alandan yola çıkıp ilişkilerin gitgide genişlediği bir açıklığa varmanın mümkün olduğunu, böylece öncesinde kenarda kalmış konuların görüş alanına girdiğini’ belirtir ve ortaya çıkan yeni açılımların kökeninde ‘iplikten çözülenlerin’ olduğunun altını çizer.

Bir metafor olarak kullanılan dokuma iplikleri, farklı kültürlere ait dokumaların uslüplarını, hikayelerini, üretim tekniklerini birbirleriyle ilişkiye geçirir ve bunların arasında yeni bağlar kurulmasına aracılık eder.

Sanatçılar: Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz, Franz Erhard Walther ve Bauhaus Alanı, Harald Schmidt Arşivi, Ziya Tacir

22 Mayıs’ta açılan ‘Aslına Sadık Kalınmıştır’ sergisi Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili on beş üretimi bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor.

Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, Iman Issa ve Dilek Winchester’ın işleri insanlar, nesneler ve tarihî yapıların zamanla iç içe geçen ‘hayat hikâyesi’ne bakarken Laure Prouvost ve Pak Sheung Chuen yokluk fikrine form kazandırarak görsel sanatlardaki ‘boşluk korkusu’na meydan okuyor. Sergi 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

Ekavart Galleri

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘EKAV-ARTIST New Generation 5’ sergisi 14 Mayıs’ta açıldı; 29 Haziran’a dek sanatseverleri bekliyor.

Her biri alanında geleceğin önemli birer sanatçısı olma yolunda ilerleyen 27 yeni nesil sanatçının yapıtlarından oluşan serginin küratörlüğünü bu yıl Ilgın Akın üstleniyor. Vakfın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu birçok serginin ve etkinliğin yanı sıra; bursiyerlerle birlikte farklı disiplinler üzerine yoğunlaşan genç sanatçıların yer aldığı sergi dizisi EKAV Vakfı için ayrı bir önem taşımaya devam ediyor.

Adres: Askerocağı Cad. Ritz Carlton Otel, Süzer Plaza No:15 Gümüşsuyu / İstanbul

Tel: 0212 252 81 31

Cep: 0534 590 39 90

Email: [email protected]

Ziyaret Saatleri: 11.00 – 18.30 (Pazartesi – Cuma)

12.00 – 18.30 (Cumartesi)

Giriş ücretsizdir.

Anna Laudel Contemporary

Farklı alanlarda çalışan 26 sanatçının eserlerini buluşturan ‘Art Market’ sergisi 30 Mayıs’ta açıldı. Genç sanatçıları ve üretimlerini desteklemek amacıyla açılan sergi 11 Temmuz’a dek açık kalacak.

Sergide yer alan sanatçılar: Deniz Defne Acerol, Ercan Arslan, Mustafa Aslıer, Flóra Borsi, Özlem Can, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Bedia Ekiz, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Sebastian Klug, Serkan Küçüközcü, Nurdan Likos, Bahar Oganer, Ozan Oganer, Felekşan Onar, Ardan Özmenoğlu, Gazi Sansoy, Daniele Sigalot, Brigitte Spiegeler, Süleyman Saim Tekcan, Tina Varon, Sarp Kerem Yavuz, Hanefi Yeter, Serpil Yeter ve Saliha Yılmaz.

Adres: Bankalar Cd. No:10, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Akbank Sanat

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması düzenlendi. Bu yıl 37’ncisi düzenlenen yarışma jürisine yapılan başvurular değerlendirilecek ve seçilen eserler 19 Haziran – 31 Temmuz 2019’da Akbank Sanat’ta sergilenecek.

Adres: İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0 212) 252 35 00-01

Faks: (0 212) 245 12 28

The Pill Galeri

29 Mayıs’ta açılan ‘Pablo Davila Under One Lamp By Day and Billions‘ sergisi 13 Temmuz’a kadar görülebilir.

Adres: Ayvansaray M. Mürselpaşa C. 181 Balat

Tel: (0212) 533 10 00

Dirimart Dolapdere

Dirimart, Davide Balliano’nun İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son dönem resimlerinin sergileneceği ‘Culebra’ başlıklı sergi 25 Mayıs’ta açıldı. Çalışmalarını ABD’nin New York kentinde sürdüren sanatçının sergisi 30 Haziran’a kadar görülebilir.

Adres: Irmak C. 1-9 Dolapdere

(0212) 232 66 66