İstanbul’da, yasağı ihlal eden 1405 kişiye toplam 3 milyon lirayı aşkın para cezası

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte sokağa çıkma yasağına uymayan 1405 kişiye toplam 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesildiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

30 büyükşehir ve Zonguldak için hafta sonunu kapsayacak şekilde alınan sokağa çıkma yasağının ilk günündeki ihlallerle ilgiyi Twitter hesabından paylaşan Yerlikaya’nın mesajı şöyle: “Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.”

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Malatya’da ise gün boyu denetim yapan polis ekipleri, 159 kişiye 3 bin 150’şer lira, toplam 500 bin 850 TL para cezası kesti.