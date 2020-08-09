İstanbul’da yasağa rağmen ‘asker uğurlama konvoyu’ yapanlara para cezası

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan üç sürücüye ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kasımpaşa-Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu oluşturan araç sürücülerini Turabi Baba Caddesi üzerinde durdurdu.

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Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay Sancak A. ve Emre D.’ye ‘Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet’ten 900’er lira olmak üzere toplam 2 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.