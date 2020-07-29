İstanbul’da yangınların üçte biri sigara kaynaklı

İstanbul’da bu yılki yangınların yüzde 35’ine sigara izmariti sebep oldu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, ‘Temmuz 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı.

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Bu yılın ilk altı aylık döneminde çıkan 9 bin 292 yangının yüzde 67.9’u Avrupa, yüzde 32.1’i ise Anadolu yakasında meydana geldi.

En fazla yangın, Anadolu yakasında Pendik’te, Avrupa yakasında Esenyurt’ta, en az yangın ise Adalar ve Bakırköy’de kaydedildi.

Toplam yangınların yüzde 35.2’sinin nedeni sigarayken, sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 66’sını oluşturdu.

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Kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 1.7 olurken, kilometrekareye düşen en fazla yangında Gaziosmanpaşa’da ilk sırada yer aldı.

İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi 5 dakika 25 saniye oldu. 2019 yılı sonu itibariyle 3 bin 640 kişiye bir profesyonel itfaiyeci düştü.

30 bin 395 itfai olay meydana geldi

İlk altı aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 artışla 30 bin 395 itfai olay meydana geldi.

Geçen yıl aynı dönemde, 29 bin 449 olay meydana gelmişti.

İtfai olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik (1424), Esenyurt (1279) ve Fatih (1262), en az itfai olayın görüldüğü ilçeler ise Adalar (139), Çatalca (294) ve Şile (313) oldu.

Altı ayda 9 bin 292 yangın

İstanbul’da, geçen yılının ilk altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi.

Bu yılın ilk altı ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

İlk altı aylık dönemde, sigara nedeniyle 3 bin 268, elektrik nedeni ile 2 bin 825 (toplam yangınların yüzde 30.40’ı), kasıt nedeni ile 656 (toplam yangınların yüzde 7.6’sı), çocukların ateşle oynaması nedeni ile 143 (yüzde 1.54) ve parlama nedeni ile 133 (yüzde 1.43) yangın meydana geldi.

En az yangın Adalar ve Bakırköy’de

Anadolu yakasında, en fazla yangın görüldüğü Pendik’te 401, en az yangının görüldüğü Adalar’da 28 yangın çıktı.

Avrupa yakasında en fazla yangın, 409 yangın ile Esenyurt’ta, en az yangın 101 yangın ile Bakırköy’de meydana geldi.

Bu yıla gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (27.6), Fatih (26) ve Beyoğlu (20.8); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0.1), Şile (0.1) ve Silivri (0.4) olarak sıralandı.

Yangına varış süresi 5 dakika 25 saniye

İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi en fazla olan ilçeler, Silivri (7 dakika 52 saniye), Şile (7 dakika 51 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 16 saniye) oldu.

Ortalama varış süresi Adalar’da 2 dakika 45 saniye, Fatih’te 3 dakika 43 saniye, Beşiktaş ve Güngören’de 4 dakika 14 saniye olarak kaydedildi.

Geçen yıl ilk altı aylık dönemde, en fazla yangın 2 bin 251 yangın ile haziran, en az yangın bin 344 ile şubat ayında yaşandı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde, en fazla yangın bin 860 yangın ile ocak, en az yangın bin 148 yangın ile mayıs ayında meydana geldi.