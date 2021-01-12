İstanbul’da yağmur ‘baraj doluluğu’nu artırdı ancak halen durum kritik

İstanbul’da geçen cuma günü başlayıp haftasonu etkisini sürdüren yağışlar, baraj doluluk oranını yüzde 20’nin üzerine çıkardı. Ancak yine de geçen yıla göre doluluk oranı ‘endişe verici’ seviyede.

Fotoğraf: AA / Şebnem Coşkun

İSKİ’nin verilerine göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 22.1 seviyesinde. Geçen cuma bu oran yüzde 19.16’yla son yılların en düşük seviyesindeydi.

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Son 12 gündeki baraj doluluk oranları. (Grafik: İSKİ)

Ancak yağışa rağmen, baraj doluluğu geçen sene bugün kayda geçen doluluk oranına göre yarı yarıya az. Geçen sene 12 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 52.64, bir önceki yıl aynı gün ise yüzde 90.13 seviyesindeydi.

Hava tahmin raporlarında kente hafta sonu kar yağması öngörülürken, gelecek haftadan itibaren yeniden havanın ısınacağı tahmin ediliyor.