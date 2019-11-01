İstanbul’da yağış etkisini kaybediyor; pastırma sıcakları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle il genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı. Açıklamaya göre öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakacak.

Fotoğraf: DHA

Şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, Sarıyer ve Beykoz’da ana caddelerde biriken suyun İBB ekipleri tarafından tahliye edildiği, İstanbul İtfaiyesi’nin 13 binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek müdahale ettiği belirtildi.

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Açıklamaya göre gece boyunca özellikle Karadeniz’e kıyısı olan kuzey ilçelerde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85 kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi beklenen yağışlarla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların pastırma yazı ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.”