İstanbul’da vinç sepetinden düşen bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da bir işçi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında vinç sepetinden düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan 47 yaşındaki Sabahattin Karamahmut’un vinç sepetinde çalıştığı sırada kapalı kasa bir kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Karamahmut beş metre yükseklikten aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının durumunu gören vinç sürücüsü sinir krizi geçirdi.

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Kazaya karışan kamyon şoförü Aziz Ceylan, ifadesi alınmak üzere Firuzköy Polis Merkezine götürüldü. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi.