Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da villada 29 kişilik yılbaşı partisine 91 bin lira ceza

İstanbul’un Silivri ilçesinde villada yılbaşı partisi veren gruba 91 bin 500 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekipleri, Silivri’nin kırsal kesiminde bulunan bir villada, Covid-19 tedbirleri ihlal edilerek toplu şekilde yılbaşı kutlaması düzenlendiğini belirledi.

Reklam

Ekipler, izlenen villaya taksiyle çok sayıda kişinin geldiğini tespit etti. Silivri başsavcılığından arama izni alınarak villaya baskın düzenlendi.

Villada aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere 91 bin 500 lira para cezası kesildi.

İkamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.’nın Taksim’de kulüp işlettiği, villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı ortaya çıktı.

Reklam

Erdoğan: Otellerde-villalarda yılbaşı partilerine izin verilmeyecek

SON HABERLER

Bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor!

2021’in bir geri dönüş vaadi yok. Önümüzdeki bir yıl içinde salgın sona ulaşsa bile varacağımız yer eski günler değil, yeni bir eşik olacak.

Ali Babacan’ın gözyaşları…

Bana göre Babacan’ın geçmişte başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılığa dikkat çekmesindeki amaç aynı mağduriyetleri kendi aile bireylerinin de yaşadığına vurgu yaparak iktidarın tabanda korku yaratma propagandasını boşa çıkarmakta.