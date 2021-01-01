İstanbul’da villada 29 kişilik yılbaşı partisine 91 bin lira ceza

İstanbul’un Silivri ilçesinde villada yılbaşı partisi veren gruba 91 bin 500 lira para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, Silivri’nin kırsal kesiminde bulunan bir villada, Covid-19 tedbirleri ihlal edilerek toplu şekilde yılbaşı kutlaması düzenlendiğini belirledi.
Ekipler, izlenen villaya taksiyle çok sayıda kişinin geldiğini tespit etti. Silivri başsavcılığından arama izni alınarak villaya baskın düzenlendi.
Villada aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere 91 bin 500 lira para cezası kesildi.
İkamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.’nın Taksim’de kulüp işlettiği, villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı ortaya çıktı.