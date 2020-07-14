İstanbul’da vali yardımcıları değişti: Kamuda 427 yönetici için kararname

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle kamuda 427 yöneticinin görev yeri değiştirildi.

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Kararname, Resmi Gazete’de yayınlandı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

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Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken beş kaymakam ve üç vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan beş mülki idare amiri ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atandı.

Mardin Derik kaymakamı ve Derik Belediyesi kayyımı Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na, Mardin Nusaybin kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi kayyımı Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü’ne, Şırnak İdil kaymakamı ve İdil Belediyesi kayyımı Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığı’na, Diyarbakır Ergani kaymakamı ve Ergani Belediyesi kayyımı Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığı’na, Van-Saray kaymakamı ve Saray Belediyesi kayyımı Mehmet Halis Aydın Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığı’na atandı.

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İstanbul’da vali yardımcıları değişti

İstanbul vali yardımcılıklarına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ordu Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eski Rize Pazar kaymakamı İsmail Şanlı getirilirken, Ümraniye Kaymakamlığı’na Bolu Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Kağıthane Kaymakamlığı’na Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Çatalca Kaymakamlığı’na Giresun Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Beykoz Kaymakamlığı’na Sakarya Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Zeytinburnu Kaymakamlığı’na Kayseri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Pendik Kaymakamlığı’na İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Şile Kaymakamlığı’na ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.