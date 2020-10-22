Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın beş katına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Covid-19 vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın ise beş katına ulaştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdıklarını belirterek, devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Reklam

Koca, “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın beş katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık” dedi.

Koca, Türkiye geneli, İstanbul ve Ankara’ya ilişkin vaka sayılarını açıklamadı.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde açıklanan verilere göre, dün Türkiye’de ‘corona’dan 71 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı ise 2 bin 102 oldu.

Reklam

SON HABERLER

CHP: İstanbul’daki ‘corona’ toplantısına İmamoğlu’nun çağırılmaması skandal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki ‘corona’ vaka sayısının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu söyleyerek, alınacak önlemlere dair İstanbul valisi, il emniyet müdürü, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle toplantı düzenlediklerini açıkladı. CHP ise toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmamasının ‘skandal’ olduğunu ifade etti.

Trump ve Biden kozlarını paylaştı

ABD’de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden’ı karşı karşıya getiren ikinci ve son canlı yayın tartışmasında hem iç politika hem de dış politika konularında keskin bir ayrışma öne çıkarken, özellikle Rusya ve Çin ile ilişkiler konusu gerginliğe neden oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...