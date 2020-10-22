Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Covid-19 vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın ise beş katına ulaştığını söyledi.
Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdıklarını belirterek, devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdıklarını söyledi.
Koca, “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın beş katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık” dedi.
Koca, Türkiye geneli, İstanbul ve Ankara’ya ilişkin vaka sayılarını açıklamadı.
Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde açıklanan verilere göre, dün Türkiye’de ‘corona’dan 71 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı ise 2 bin 102 oldu.