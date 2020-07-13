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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 75 kişi gözaltında

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar merkezli olmak üzere altı ilçede önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı. Çok sayıda silah ve uyuşturucunun bulunduğu operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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