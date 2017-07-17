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İstanbul’da Ukraynalı bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

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İstanbul’un Güngören ilçesinde, Ukrayna uyruklu 38 yaşındaki Christine Rommel yaşadığı apartman dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Rommel, evine akşam saatlerinde kişi ya da kişilerle geldi ve bir süre sonra bu kişi veya kişiler evden ayrıldı.

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Şüphelenerek daireye giden komşuları, Ukraynalı kadının bıçaklandığını fark ederek polisi ve ambulansı aradı.

Sağlık ekipleri Rommel’in hayatını kaybettiğini belirlerken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 


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