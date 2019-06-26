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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da uçağın 30 metre üzerinden İHA geçti: Kontrol merkezini pilot uyardı

Bir insansız hava aracı (İHA) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan bir uçağın 30 metre üzerinden geçti. Hava trafik kontrol merkezini pilot bilgilendirdi.

Fotoğraf: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot, “1500 feette (457) yaklaşık 100 feet (30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti” anonsunu yaptı. Bunun üzerine kontrolör, “100 feet olarak aldım teşekkür ederim” cevabını verdi.

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Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü diğer uçakların İHA’dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına bilgilendirildiği bildirildi.

Atatürk Havalimanı’nda tel örgülerin üzerine ingilizce ve türkçe yazılan “Drone Uçurmak Yasaktır” levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

Uçuş hattında yasak olmasına rağmen İHA uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İHA ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 8 bin 438 TL idari para cezası uyguluyor.

Özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması halinde ise 2 bin 124 TL cezai işlem uygulanıyor. İHA pilotları veya şahısları izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş yapılması halinde de 8 bin 498 TL cezai işleme tabi tutuluyor.

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