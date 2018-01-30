İstanbul’da üç ilçedeki bazı mahallerde 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Ocak’ta üç ilçedeki sekiz mahallede su kesintisi uygulayacak.

İSKİ’nin açıklamasına göre Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması gerçekleştirilecek.

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Çalışma nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren, Küçükçekmece’de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy’de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi’ne 20 saat süreyle su verilemeyecek.