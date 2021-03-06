İstanbul’da üç ilçede 17 saatlik su kesintisi

İstanbul’da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su dağıtım hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle salı günü 17 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İSKİ üç ilçede Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.
Su kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle sıralandı:
Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi’nin üst kotları.