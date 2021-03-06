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İstanbul’da üç ilçede 17 saatlik su kesintisi

İstanbul’da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su dağıtım hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle salı günü 17 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

İSKİ üç ilçede Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.

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Su kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle sıralandı:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri. 

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

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Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi’nin üst kotları.

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