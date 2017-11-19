İstanbul’da üç ’15 Temmuz meydanı’ daha

İstanbul’da üç ilçenin meydanlarının adı değiştirildi.

AA’nın aktardığına göre meydanların isimlerinin değiştirilmesi talebi Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleriden geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de teklifleri kabul etti.

Buna göre Küçükçekmece’deki Halkalı Meydanı’na ’15 Temmuz Şeref Meydanı’, Ümraniye’deki Ümraniye Meydanı’na ’15 Temmuz Şehitler Meydanı’ ve Sultangazi’deki Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii önündeki alana ise ’15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ adı verildi.

İstanbul’da daha önce Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Beykoz’un merkezi alanlarının da aralarında bulunduğu bölgelerdeki meydanladra ’15 Temmuz’ adı verilmişti.